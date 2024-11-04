Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Адольфом Гитлером. Своими рассуждениями он поделился в ходе выступления на научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее».

«Я считаю, что iPhone — чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества. Ведь она разрушила значительную часть человеческих связей», — отметил Эрнст.

Аргументируя свою позицию, он привел в качестве примера выстраивание отношений с близкими родственниками. По мнению Эрнста, теперь многие люди предпочитают не заезжать к своим родителям, а звонить им. По этой причине для гендиректора Первого канала «Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним стоит Адольф Гитлер».

Также Эрнст поднял тему о будущем технологий, высказавшись против запрета дипфейков. По его словам, подобные меры могут замедлить технический прогресс.

Ранее глава Первого канала заявил, что контент, который выпускает Голливуд в последние годы, оставляет желать лучшего.