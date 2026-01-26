Имущество звезды «Папиных дочек» объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск имущество актера Михаила Казакова из-за задолженности по кредитным платежам. Об этом сообщил ТАСС .

Делом Казакова занимается специализированное подразделение Федеральной службы судебных приставов, созданное как раз для розыска должников и активов. Объектом розыска обозначено имущество знаменитости, о чем конкретно идет речь — неизвестно,

В материалах говорится, что Казаков не оплатил задолженность на сумму около двух миллионов рублей. Из них 1,4 миллиона — неоплаченные кредиты. Большому кругу зрителей актер известен ролью Полежайкина в популярном ситкоме «Папины дочки».

Ранее ФССП начала розыск звезды сериала «Кадетство» Александра Головина из-за неуплаты штрафов ПДД. Сумма долга накопилась до 7,5 тысячи рублей, артист часто ездил непристегнутым, игнорируя дорожные знаки.