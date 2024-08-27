Имущество водочного магната Шефлера передали в доход России

Судебные приставы передали активы владельца одного из крупнейших в стране производств алкогольной продукции в доход государства. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГМУ ФССП.

Информированный источник уточнил, что речь идет о миллиардере Юрии Шефлере, владельце водочных марок «Столичная» и «Московская».

Судебные приставы обратили имущество члена экстремистского объединения в доход государства на счет Федерального агентства по управлению государственным имуществом зарегистрировали и зачислили 100% долей, более 90 тысяч акций в уставном капитале акционерных обществ», — заявили в пресс-службе.

Тамбовский суд в июле признал Шефлера и некоторые связанные компании экстремистским объединением, а также постановил изъять в пользу государства расположенные в России активы.

Шефлер контролирует деятельность «Столи Груп С. а. р. л.» и «Амбер Бевередж Груп Холдинг С. а. р. л.», а через них владеет значительными активами, получая доходы, в том числе на территории России.