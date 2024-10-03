Имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовали в России. Об этом говорится в документах, которые появились в распоряжении РИА «Новости».
«По имеющимся данным, имущество украинского миллиардера арестовали в апреле», — уточнили авторы материала.
В 2023 году председатель парламента Крыма Владимир Константинов объявил о национализации имущества украинских олигархов на полуострове. В собственность республики перешло более 130 объектов, принадлежащих ООО «РусЛайн Ко». Компания имела связь со структурами Гереги.
Ранее в собственность государства передали крымские активы победительницы «Евровидения» от Украины в 2016 году Сусаны Джамаладиновой (известной как певица Джамала). В регионе национализировали имущество артистки, два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на родственников певицы.
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Имущество украинского олигарха Гереги арестовали в России
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