«Полнейший беспредел». Меладзе ошарашил россиян своей выходкой с особняком в Крыму

Shot: Меладзе повысил стоимость своего особняка в Крыму на 65 миллионов рублей

Покинувший Россию композитор Константин Меладзе поднял цену на свой особняк в Гурзуфе на 65 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, песенник пытается выжать максимум из своей последней недвижимости в России, чтобы вывести из страны заработанные когда-то тут миллионы.

Разобраться с окончательной ценой двухэтажного особняка Меладзе не мог все лето. Он то поднимал, то опускал стоимость. Окончательно решился только недавно, остановившись на 450 миллионах рублей.

Пользователи Сети, узнав о повышении стоимости, остались недовольны. Комментарии россиян собрал сайт «Аргументы и факты».

«Ню-ню, удачи! Национализировать все, что заработал в России. Пусть уезжает с голой …опой», — написала Оксана.

Мужчина по имени Олег задал риторический вопрос — можно ли так сделать, чтобы Меладзе вечно продавал свою дачу? В конце комментария он назвал песенника «эротоманом недоделанным».

Пользователь Вадим предположил, что особняк строили до 2014 года, когда Крым был в составе Украины.

«Тогда был полнейший беспредел. Нарушались все мыслимые и не мыслимые правила и нормы. И за дополнительную плату через купленные суды узаконивалось. Так что конфисковать без зазрения совести», — написал он.

Женщина по имени Любовь заявила, что Меладзе заработал немыслимое количество денег в России, а теперь «смеет рот свой открывать» против этого государства. В конце комментария она добавила, что композитор «нелюдь».