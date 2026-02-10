Имущество семьи экс-владельца «Мутабора» арестовали

Федеральная налоговая служба арестовала имущество семьи бывшего владельца клуба «Мутабор» Михаила Данилова из-за активов на личные счета. Под ограничения попали премиум-автомобили, земля в Барвихе и элитная недвижимость, сообщил телеграм-канал Baza .

По информации источника канала, ФНС подала иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении двух дочерей и жены Данилова к ответственности. Налоговики выявили вывод сотен миллионов рублей активов из компании-должника. Сумма требований к родственникам достигла 126,7 миллиона рублей.

Налоговики выявили схему, в которой участвовал Николай Алексеев, родственник жены бывшего главы «Мутабора» Юлии Алексеевой. Он позволял членам семьи выводить через фирму активы, что в итоге привело к ущербу для госбюджета и банкротству.

По версии ФНС, 2019 по 2022 годы на счету дочерей и жены бизнесмена направили более 203 миллионов рублей — около 30% активов обанкротившейся компании.

Клуб «Мутабор» получил известность в конце в конце 2023 после резонансной «голой» вечеринки, организованной блогершей Анастасией Ивлеевой.