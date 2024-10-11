Имидж главной рыбы России решили изменить

В России планируют поменять имидж минтая и благодаря этому повысить его популярность в стране вдвое. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

По его словам, минтай действительно считается главной рыбой России с долей свыше 35%. Рынок обеспечен этой продукцией, а поставки от вылова превышают 21%. Однако рыболовы работают над их увеличением.

«В прошлом году АДМ запустила первую в стране программу продвижения рыбной категории — „Дальневосточный минтай“. Наша цель — за счет изменения имиджа минтая повысить его потребление в стране вдвое», — рассказал Буглак.

Он заметил, что в 2024 году на внутреннем рынке филе минтая из свежих уловов стало главным направлением. При этом его стоимость и доступность стабильны.

Цена за мороженый минтай на внутреннем рынке в этом году находится на уровне 80-90 рублей за килограмм, что ощутимо ниже цен в 2021–2023 годах.