Именины Матушки Сырой Земли отметят 23 мая

23 мая 2026 года отмечается несколько праздников, включая православный день памяти апостола Симона Зилота и народный праздник именин Матушки Сырой Земли. В этот день также празднуют Всемирный день черепахи и День спортивной борьбы, сообщил URA.RU .

День памяти апостола Симона Зилота связан с почитанием одного из ближайших учеников Иисуса Христа. Симон, известный как Зилот, проповедовал христианство в разных странах и принял мученическую смерть на Черноморском побережье Кавказа. Также 23 мая совершается празднование в честь чудотворной Киево-Братской иконы Божией Матери.

Именины Матушки Сырой Земли — это древний дохристианский праздник, который совпадает с днем памяти апостола Симона. В этот день крестьяне старались не тревожить покой земли, чтобы не лишить ее плодородия. Считалось, что земля в свои именины открывает тайные места, где спрятаны сокровища.

В день Симона Зилота люди отправлялись на поиски клада, собирали лекарственные коренья и травы. Существовала примета: если свежий веник, поставленный у детской кроватки, быстро завял, то ребенку грозила болезнь. А веник, подвешенный на притолоку, мог в этот день сам упасть на человека, пришедшего в дом с недобрыми намерениями.