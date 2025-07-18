«Имеет право на существование». Экономист поддержал режим самозанятости

Экономист Дудчак: в России у самозанятости есть право на существование

Налоговый режим самозанятости весьма актуален для россиян, которые хотят подработать, он положительно влияет на многие показатели. Об этом 360.ru заявил экономист и политолог Александр Дудчак.

«Показатели по самозанятности помогали подправлять всю статистику по занятности в целом, их не учитывали безработными. С другой стороны, иногда это помогает избегать дополнительных затрат для предпринимателей, они переводят сотрудников на этот режим. Самозанятым быть хорошо, можно официально оформить свое хобби», — сказал он.

Дудчак объяснил, что самозанятость является выходом из ситуации, когда человек не против подзаработать, но открывать ИП и осложнять себе выплату налогов у него нет желания. В таком виде самозанятость имеет право на существование, выразил он уверенность.

Экономист раскритиковал мнение о том, что отмена самозанятности приведет к пополнению бюджета за счет последующего трудоустройства с более высокой ставкой налога на доход.

«Желание собрать большое налогов может привести к тому, что люди уйдут в серый бизнес. Нужно думать о том, чтобы производство могло нормально развиваться, о ключевой ставке. Много есть задач, помимо выдавливания налогов из населения», — заключил политолог.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев ранее заявил, что статус самозанятых препятствует борьбе с теневой занятостью и снижает доходы государственного бюджета, отмечало издание Audit.ru.

Президент России Владимир Путин ранее призвал не допустить ухода самозанятых обратно «в тень».