Флорист рассказал, как правильно определить, когда нужно поливать растение
Флорист Ястова: режим полива цветов нужно подбирать опытным путем
Излишняя влажность вредна для растений, также как излишняя пересушка. Корни должны дышать: только тогда цветок будет радовать красивыми листьями и обильным цветением. Как определить, когда растению необходим полив — в материале 360.ru.
Подход к поливу должен быть индивидуальным, каждое растение предпочитает свой режим — кто-то любит постоянную влажность, а некоторые могут погибнуть из-за мокрых «ног». Также частота полива зависит от времени года и сухости воздуха — летом комнату греет солнце, зимой — батареи, которые очень сильно сушат воздух.
«Подбирать режим полива нужно методом проб и ошибок. Допустим, вот этому растению нужно больше влаги, а этому можно и сократить влагу. То есть нужно наблюдать за растениями и подбирать. Это кажется, что процесс кропотливый, но на самом деле все видно по растению», — рассказала 360.ru флорист Елизавета Ястова.
Эксперт рекомендовала найти в интернете информацию по своему растению и понять, насколько оно влаголюбивое — это будет отправной точкой для определения режима полива.
Определить, когда нужно растение поливать, можно по состоянию почвы и внешнему виду растения, добавила в беседе с 360.ru агроном Елизавета Тихонова.
«Растение теряет тургор, становится вялым, стебель становится мягким, листья висят. Это говорит о том, что-либо вы залили растение, оно стоит в воде и воздух не поступает к корням. Либо у вас недостаток влаги», — поделилась эксперт.
Агроном пояснила, что растения не могут усваивать влагу при заливе, потому что в таком состоянии корни не могут дышать.
«Растения не пьют, как мы с вами пьем из бутылки. На корень садится испаряемая капелька, она из поддона поступает туда через дренаж снизу, и с испарением поднимается вверх и садится на корешок. Вот так она усваивает. Она не усваивается, когда цветок перелит», — рассказала Тихонова.
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