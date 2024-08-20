«Им нужен драйв». Почему мотоциклистам не запретят ездить между рядов

По его словам, даже в случае появления подобного запрета всегда найдутся те, кто будет его нарушать.

«Из личного опыта могу сказать, что идея хорошая, но она невыполнима, потому что мотоциклисты как ездили между рядами машин, так и будут ездить. Потому что скорость — это стиль их жизни», — заявил он.

Как указал эксперт, часто именно желание добраться до точки назначения быстрее, чем автомобилисты, становится причиной покупки мотоцикла.

«В основном цель для мотоциклиста — доехать быстрее и не стоять в пробке», — добавил Лигачев, подчеркнув, что в случае с частыми нарушениями речь идет скорее о культуре вождения в целом.

«Есть некоторые негласные правила: для мотоциклистов другие водители выделяют определенный участок на трассе, чтобы не было хаоса. Например, линию ближе к левой полосе. Но всегда есть люди, которых не останавливают запреты и правила, им нужен драйв», — рассказал собеседник 360.ru.

Запретить быструю езду между рядами не помогут камеры видеонаблюдения и штрафные санкции, добавил Лигачев. Камеры не всегда могут считать номерной знак на мотоцикле из-за особенностей крепления и грязи на нем, а размер штрафа слишком мал, указал он.

Автоэксперт поделился важным правилом, которое негласно соблюдают те, кто предпочитает передвигаться на мотоциклах.

«Есть главное правило для всех мотоциклистов, которое позволяет избежать ДТП: если едешь между рядами машин, то обогнать можно, но со скоростью не более чем на 20 километров в час выше движения основного потока. Таким образом, мотоциклист не станет для кого-то неожиданностью. Если его придерживаться, то ничего страшного не произойдет», — подытожил Лигачев.

Ранее в Госавтоинспекции заявили, что большинство аварий с мотоциклами происходит из-за превышения ими допустимой скорости.