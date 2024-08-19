ГИБДД Пензенской области: большинство аварий с мотоциклами происходит из-за превышения скорости

В управлении Госавтоинспекции Пензенской области объяснили, как безопасно ездить на мотоцикле, не подвергая свою жизнь опасности. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Само по себе управление мотоциклом не увеличивает вероятность попадания в аварию, однако у любителей этого транспорта риск получить серьезные травмы или погибнуть даже в результате малозначительных столкновений значительно выше. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты не защищены корпусом автомобиля, поэтому шансы на получение травм головы, шеи и жизненно важных органов в области груди или живота существенно возрастают.

Риску подвержены и те, кто передвигается в ненастную погоду. Существенное влияние на безопасность также оказывает видимость — многие аварии происходят в ночное время, когда мотоциклистов трудно заметить.

Также большинство мотоаварий происходит из-за несоответствующей скорости с условиями дорожной обстановки — в этом году зафиксировано 49 подобных случаев. Даже небольшая ошибка в таких обстоятельствах может привести к потере контроля и, как следствие, к аварии, отметили в Госавтоинспекции Пензенской области.

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