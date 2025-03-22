Икра в СИЗО. Московским арестантам разрешили лакомиться деликатесами

В СИЗО Москвы и Подмосковья разрешили доставлять арестантам красную икру

Заключенные в следственных изоляторах Москвы и области теперь могут заказывать красную икру. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на структуру, которая занимается таким бизнесом.

Заказать деликатес можно прямо через расположенный в пенитенциарном учреждении магазин. Объект сотрудничает с несколькими компаниями, которые привозят заключенным готовую еду и полуфабрикаты.

Упаковка красной икры весом в 250 граммов в таком магазине стоит 3600 рублей. Продавец уверил, что поставщик проверен, а икра — высокого качества.

Бизнесмены решили расширить ассортимент деликатесом по просьбе женщин-заключенных. Предприниматели объяснили, что красная икра помогает дамам поддерживать здоровье.

Арестанты в московских СИЗО заказывают еду регулярно, рассказал агентству адвокат. По его словам, обвиняемые часто заказывают полный рацион — от завтрака до ужина.

В прессе ранее появилась информация о том, что актер Ефремов собирается устроить «чудовищную движуху» сразу после выхода по УДО, притом в Белгородской области. Позднее адвокат артиста эти слухи опроверг.