Июнь назвали самым благоприятным временем для рыбалки в водоемах Нижегородской области

Водоемы Нижегородской области богаты рыбой, и июнь является благоприятным временем для рыбалки. По словам президента местной федерации рыболовного спорта Ирины Симакиной, в этот период хороший клев наблюдается на Оке и Волге, а также на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах. Об этом сообщил сайт newsnn.ru .

Выбор снасти зависит от предпочтений рыбака и желаемого стиля ловли. Для тех, кто предпочитает спокойный и размеренный процесс, отлично подойдет фидер, с помощью которого можно рассчитывать на поимку крупной плотвы, леща весом от килограмма и чехони, которая активно клюет на Оке.

Любители более динамичной охоты могут использовать спиннинг для ловли крупного окуня, а также других хищников, таких как щука и судак. В регионе также водится синец. Как отмечает эксперт, универсальной снасти не существует, поэтому каждый рыболов выбирает способ ловли в соответствии со своим темпераментом: если ловля удочкой требует усидчивости и закармливания места, то спиннинговая рыбалка — это постоянный поиск и активное перемещение.