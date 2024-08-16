Июльская погода возвращается. Жару под +28 пообещали москвичам на выходные

Июльская жара вернется в центральную часть европейской России на выходных, температура воздуха поднимется до +28 градусов. Об этом рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Лето, и не просто лето, а именно июльское, снова к нам приходит», — отметил Вильфанд.

По его словам, если в понедельник температура воздуха была на три градуса ниже нормы, создавая ощущение сентябрьской погоды, то в воскресенье воздух прогреется на четыре градуса выше нормы.

В пятницу в Москве и соседних регионах, уточнил эксперт, температура составит около +23…+24 градусов. В субботу ночью ожидается до +10…+12 градусов, а днем потеплеет до +25…+27 градусов.

В воскресенье ночью температура поднимется до +15 градусов, а днем — до +28. На выходных возможны кратковременные дожди.

«Далее ожидается стабильный период теплой погоды, по крайней мере, в первой половине недели, до среды включительно», — добавил метеоролог.

Ранее Вильфанд предупреждал, что в августе по всей европейской части России температура воздуха упадет ниже обычных значений.