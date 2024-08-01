Синоптик Вильфанд рассказал, что в первую пятидневку августа температура в Москве будет ниже нормы

Метеорологи предсказывают, что начало августа будет довольно холодным — облачная погода будет сопровождаться длительными дождями и грозами, передала «Вечерняя Москва».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что Москва оказалась в тыловой области циклона. По его словам, центр находится далеко на востоке, в районе Урала. Погода в таких циклональных системах, характеризующихся пониженным давлением, может значительно варьироваться.

Воздушные массы в циклональном вращении движутся против часовой стрелки. На восточной стороне всегда тепло, так как ветер приходит с юга. На западе, в тылу, он дует с севера и северо-востока.

Вильфанд добавил, что в первой декаде августа по всей европейской части России ожидаются температуры ниже обычных значений. В Москве показатели будут в среднем ниже нормы на два градуса.

Синоптик подчеркнул, что такой температурный режим более характерен для конца августа, для его середины.