Июль в России оказался самым теплым за историю метеонаблюдений

Июль 2026 года в России стал самым теплым за историю метеонаблюдений. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

«По своим температурным характеристикам июль 2026 года и в Москве, и в Санкт-Петербурге стал самым обычным месяцем, попав в климатическую категорию нормальных: в Москве аномалия составила плюс 0,2 градуса, в Петербурге — минус 0,1 градуса», — написал он.

Однако в целом по России июль стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года. Средняя температура месяца побила рекорд, зафиксированный в 2010-м и повторенный в 2024-м. Такой результат достигнут из-за жары на востоке Приволжского федерального округа, на Урале и в Сибири.

«Здесь на обширной территории среднемесячные температуры воздуха превзошли нормы на два-три градуса и более. В Тюменской области — на четыре градуса», — сказал Леус.

При этом в европейской части России месяц оказался относительно прохладным.