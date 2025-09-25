В пяти округах России начнутся заморозки

Температура воздуха в азиатской части России уже опускалась до минусовых значений. В ближайшие дни заморозки придут в пять федеральных округов, в том числе Центральный, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Большая территория азиатской части не просто в заморозках, а уже в морозах. В Якутии температура ночью падает от -3…-11 градусов, к концу недели морозы будут достигать -12…-15 градусов. В Магаданской области ночные значения опускаются до минус трех градусов, а на Чукотке — до -2», — сказал он.

На севере Сибири ночью похолодает до -4…-8 градусов. До конца сентября, по прогнозу Вильфанда, ночные заморозки ожидаются в Центральном, Северо-Западном, Дальневосточном, Южном и Сибирском федеральных округах.

С 26 по 27 сентября в Рязанской области температура воздуха опустится до -2 градусов, в Смоленской, Брянской, Курской, Липецкой, Белгородской, Воронежской и Ивановской областях — до -1 градуса. В следующие два дня похолодание до -1…-2 градусов придет в Карелию, Псковскую, Новгородскую, Калининградскую и Ленинградскую области. В Волгоградской и Астраханской областях столбик термометра покажет до -3 градусов, в Ростовской — от 0 до -4 градусов.

Температура воздуха и почвы особенно важна для садоводов. По народным приметам сентября, озимые культуры следовало посадить до Семенова дня, а корнеплоды убрать до праздника Воздвижения.