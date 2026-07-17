Эксперт Бережанский: ИИ не сможет заменить врача из-за отсутствия эмпатии

Искусственный интеллект (ИИ) способен помогать врачам в выборе терапии, однако не сможет заменить специалиста, поскольку не обладает эмпатией, интуицией и клиническим опытом. Такое мнение в интервью 360.ru высказал врач-пульмонолог Павел Бережанский.

По его словам, современные ИИ-системы уже становятся частью медицинской практики, поскольку способны анализировать большие объемы данных и помогать в принятии решений, в том числе при назначении антибиотиков.

«Есть знания формализованные — цифры, алгоритмы. А есть знания неформализованные — интуиция, опыт, эмпатия, человеческий контакт. Искусственный интеллект ими обладать не будет», — сказал Бережанский.

Он отметил, что после общения с врачом пациенту должно становиться легче не только физически, но и психологически, и именно эта составляющая остается недоступной для технологий.

Подробнее о том, как врач принимает решения о назначении антибиотиков своим детям и почему иногда обходится без них, — в эксклюзивном интервью 360.