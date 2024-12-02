«Их надо продавать». Как цены на автомобили отреагируют на изменившийся курс рубля

Цены на автомобили могут вырасти до конца года в среднем на 5%. С чем это связано и к чему может привести, рассказал 360.ru автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он заявил, что из-за ситуации с курсом валют цены будут подниматься, а низкий рубль невыгоден импортерам автомобилей.

«С другой стороны, у нас очень сильное затоваривание, и машин на складах огромное количество. Сотни тысяч. И если машины стоят, деньги заморожены, то их надо продавать», — отметил Кадаков.

При этом он подчеркнул, что предсказывать ситуацию даже на две-три недели вперед бесполезно. На автомобили, на которые нет спроса, бессмысленно повышать цены, добавил собеседник 360.ru.

«Сейчас будет игра: каждый будет нащупывать некую — справедливой, наверное, неправильно называть — цену, удобоваримую для покупателей, для продавцов, по которой и те, и другие будут более или менее удовлетворены. Но поскольку с января утилизационный сбор еще повышают, то в январе еще цены будут расти и по другим причинам», — рассказал главный редактор «За рулем».

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