«Авто.ру Бизнес»: Toyota Corolla стала самой востребованной на рынке машиной с пробегом

Аналитики «Авто.ру Бизнес» составили рейтинг самых востребованных автомобилей с пробегом на российском рынке. Об этом сообщили «Известия».

Топ возглавил автомобиль Toyota Corolla 2020. Такие объявления в среднем висели около одного дня, на одну машину приходилось до 76 потенциальных покупателей. При этом средняя цена составляла около 1,5 миллиона рублей.

Второе место отдали Kia Sorento так же 2020 года выпуска. На эту модель пришлось 74 звонка от покупателей при стоимости 3,5 миллиона рублей.

Наконец, бронза досталась «Ниве» 2021 года выпуска за 650 тысяч рублей. Ею интересовались 59 человек, а объвление провисело всего два дня.