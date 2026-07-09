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Игумен Варфоломей отметил, что общий духовник поможет паре создать крепкую семью

Для большинства христиан спасение души возможно через создание семьи как малой церкви. Об этом сообщил РИАМО наместник Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря, игумен Варфоломей (Коломацкий).

Главное условие для будущих супругов — единомыслие в вере, позволяющее не только жить под одной крышей, но и молиться вместе. По словам священнослужителя, найти близкого по духу человека с обоюдной жертвенной любовью — это дар Божий, к которому нужно готовиться, отметила газета «Петербургский дневник».

Перед принятием решения необходимо проверить себя и избранника, изучив их жизнь, интересы и уклад родительских семей. Игумен рекомендует убедиться во взаимности чувств и соблюдать целомудрие до брака.

«Если вы кого-то „упустили“ — значит, это не ваш человек. Принимать решение о заключении брака надо тогда, когда нет никаких сомнений», — подчеркнул отец Варфоломей.

Он также отметил пользу общего духовника, который поможет паре на пути к созданию крепкой семьи.