Депутат Останина предложила ввести экспертизу для кукол с гробами

Продажа детских кукол с игрушечными гробами должна сопровождаться психологической экспертизой. Об этом заявила глава комитета Государственной думы по делам семьи Нина Останина в беседе с Национальной Службой Новостей.
Парламентарий выразила обеспокоенность возможным негативным влиянием таких игрушек на детей младшего возраста.
«Это недопустимо. Когда даже в семье случаются какие-то трагические события, ребенка стараются в это не посвящать, чтобы не травмировать его психику», — отметила депутат.
Останина подчеркнула, что подобные товары требуют оценки их воздействия на детскую психику, аналогично существующей практике в отношении детской литературы и кино.
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