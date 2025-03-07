Депутат Останина предложила ввести экспертизу для кукол с гробами

Продажа детских кукол с игрушечными гробами должна сопровождаться психологической экспертизой. Об этом заявила глава комитета Государственной думы по делам семьи Нина Останина в беседе с Национальной Службой Новостей .

Парламентарий выразила обеспокоенность возможным негативным влиянием таких игрушек на детей младшего возраста.

«Это недопустимо. Когда даже в семье случаются какие-то трагические события, ребенка стараются в это не посвящать, чтобы не травмировать его психику», — отметила депутат.

Останина подчеркнула, что подобные товары требуют оценки их воздействия на детскую психику, аналогично существующей практике в отношении детской литературы и кино.