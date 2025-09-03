Играющий без музыканта рояль появился на стенде А7 на ВЭФ-2025

Рояль, играющий без музыканта, появился на стенде А7 на Восточном экономическом форуме, который стартовал во Владивостоке 3 сентября. Подробности об этом и других стендах рассказало РИА «Новости» .

Рояль на стенде белого цвета, клавиши на инструменте нажимаются сами. Рояль самостоятельно воспроизводит музыкальные композиции.

Юбилейный 10-й Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Самыми дорогими блюдами на ВЭФ-2025 стали дальневосточные морские деликатесы. За одно такое блюдо придется выложить 27 тысяч рублей.