IFORS Research: больше половины москвичей используют нейросети в личных целях

Компания IFORS Research провела опрос среди жителей Москвы и области, чтобы выяснить, как часто они обращаются к нейросетям и какие сервисы предпочитают. С результатами исследования ознакомился сайт «Газета.Ru» .

По данным опроса, около 60% москвичей используют нейросети для личных целей. Это весьма значительный показатель, учитывая, что массовое внедрение технологии началось сравнительно недавно — в 2020 году.

Среди популярных нейросетей у москвичей лидируют: Алиса (55%), YandexGPT (42%) и ChatGPT (41%). Остальные сервисы получили менее 11% голосов. Подавляющее большинство пользователей (92%) считают применение нейросетей полезным.

Наиболее распространенные способы использования искусственного интеллекта — поиск информации (61%) и перевод текстов (52%). Примерно треть москвичей применяет нейросети для создания текстов (36%), образования (31%) и генерации идей (27%). А каждый десятый использует ИИ в качестве «бесплатного психолога» (11%).