Иеромонах Савва рассказал о важности литургии в праздник Святой Троицы

Праздник Святой Троицы, известный также как Пятидесятница, отмечается на 50-й день после Пасхи. В 2026 году этот день выпадает на 31 мая, сообщил «ФедералПресс» .

В этот праздник, как и в другие церковные дни, христиане собираются в храме на богослужение, чтобы поблагодарить Бога.

«Мы собираемся на литургию для одного общего дела — благодарить Бога. <…> В этом благодарении мы принимаем святые дары, которые Бог нам оставил», — отметил служитель.

Священник подчеркнул, что каждый церковный праздник неразрывно связан с литургией и причастием Святых Христовых Тайн.