Иеромонах раскритиковал продажу «шапочек» от куличей

Пасхальные куличи необходимо готовить или покупать в их изначальном, целостном виде, не пытаясь отрезать у них «шапочку». Таким мнением в беседе с «Москвой 24» поделился иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

Так он прокомментировал новость о том, что одна из сетей кафе запустила в продажу куличных «шапочек», заявляя, что это идеальное лакомство можно попробовать, не дожидаясь праздника.

«Пасхальный кулич напоминает нам о Голгофе. Поэтому лучше печь или покупать нормальные, целостные куличи», — объяснил священнослужитель.

Он также отметил, что историческое значение в этом блюде имеет только яйцо. Иеромонах напомнил, что Мария Магдалина преподнесла красное яйцо императору Тиберию как символ жизни, сообщив, что Иисус Христос воскрес.

Другие ингредиенты кулича меняются в зависимости от традиций разных стран. В Восточной Европе оно считается традиционным блюдом, в которое добавляют сухофрукты или шоколад, а также украшают.

Ранее телеведущий Сергей Синицын рассказал, что в этом году появился новый пасхальный тренд — дубайские куличи.