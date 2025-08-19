Иеромонах Макарий назвал суеверием запрет на употребление яблок до Преображения

Совпадая с днем Преображения Господня, Яблочный Спас входит в число важнейших двунадесятых православных торжеств, символизируя чудо превращения человеческого сознания к божественному присутствию. Священник Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий в беседе с Life напомнил, что эта традиция связана с библейским событием, произошедшим на горе Фавор, когда Иисус Христос преобразился перед учениками, проявив свою божественную сущность.

Свет Преображения символизирует явление Божьей благодати, доступное каждому человеку. Традиция освящения яблок также имеет глубокий символический подтекст: зрелые плоды олицетворяют плоды духовного созревания христианина. Однако священник отметил, что народные обычаи и приметы, такие как запрет на употребление яблок до начала праздника, часто затмевают подлинный смысл события, являясь по большей части суевериями.

Таким образом, праздник Яблочного Спаса является важным элементом православного календаря, направленным на укрепление веры и осознания роли Христа в человеческой жизни.