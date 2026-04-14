Иеромонах Феодорит напомнил, что в Светлую седмицу ограничений в еде нет

Наступила Светлая седмица — время радости и ликования для православных. В эту неделю верующие празднуют Воскресение Христа, участвуют в крестных ходах и пасхальных богослужениях, рассказал ОТР православный священник Иеромонах Феодорит.

Вместо обычных молитв читают Пасхальные часы, а артос — освящённый хлеб — находится в храме до субботы.

В еде ограничений нет: можно есть мясо, яйца, молочные продукты, но Церковь призывает к умеренности. В этот период не рекомендуется тяжелый физический труд, скорбь, ссоры и дурные помыслы.

Венчания и гадания также под запретом. Причащаться желательно, но не обязательно именно в четверг. Супружеская близость разрешена, если нет подготовки к причастию.