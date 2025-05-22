Идею ввести стоячие места в самолетах назвали сомнительной

Бюджетные зарубежные авиалинии в следующем году хотят ввести стоячие места, на которых пассажиры будут как бы опираться на специальное седло. Однако такая мера может сильно ухудшить безопасность лайнера, сообщил 360.ru авиаэксперт Виктор Прядка.

Он пояснил, что в том же салоне Airbus A320 кресла стоят в два ряда, чтобы проход был свободен. Это сделано для того, чтобы обеспечить выход пассажиров при аварийной посадке за 90 секунд.

«Дополнительные места затруднят аварийное покидание самолета, а лишняя секунда может стоить кому-то жизни», — подчеркнул Прядка.

Он добавил, что также стоячие места возложат на самолет повышенную нагрузку.

«Следовательно, будет повышенный расход топлива. Изначально самолет проектировали, чтобы он имел загрузку в 90%, а на остальные 10% — недогружен», — добавил он.

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