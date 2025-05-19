В России предложили ввести полный запрет на перевозку красной икры в ручной клади

О необходимости ввести полный запрет на перевозку красной икры в ручной клади и зарегистрированном багаже пассажиров самолетов высказался глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт в интервью газете «Известия» .

Комментируя итоги проведенного эксперимента по ограничению вывоза лососевой икры весом более 10 килограммов, чиновник указал на необходимость ужесточения правил транспортировки продукта.

Сергей Данкверт напомнил, что служба приняла участие в эксперименте, начавшемся осенью 2022 года, в связи с введенной системой отслеживания перемещения икры. За период наблюдения сотрудники ведомства зафиксировали перемещение воздушным транспортом примерно 459 тонн незадекларированной и немаркированной лососевой икры, вывезенной пассажирами авиарейсов.

Предложение о введении запрета поступило по рекомендации региональных властей Дальнего Востока, обеспокоенных незаконным оборотом деликатеса и нарушением санитарных норм.