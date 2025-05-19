В России предложили ввести полный запрет на перевозку красной икры в ручной клади
О необходимости ввести полный запрет на перевозку красной икры в ручной клади и зарегистрированном багаже пассажиров самолетов высказался глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт в интервью газете «Известия».
Комментируя итоги проведенного эксперимента по ограничению вывоза лососевой икры весом более 10 килограммов, чиновник указал на необходимость ужесточения правил транспортировки продукта.
Сергей Данкверт напомнил, что служба приняла участие в эксперименте, начавшемся осенью 2022 года, в связи с введенной системой отслеживания перемещения икры. За период наблюдения сотрудники ведомства зафиксировали перемещение воздушным транспортом примерно 459 тонн незадекларированной и немаркированной лососевой икры, вывезенной пассажирами авиарейсов.
Предложение о введении запрета поступило по рекомендации региональных властей Дальнего Востока, обеспокоенных незаконным оборотом деликатеса и нарушением санитарных норм.