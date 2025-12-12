Идею создать фонд для добросовестных участников сделок с жильем назвали сомнительной

В Госдуме предложили создать в России государственный фонд гарантий добросовестным участникам сделок с недвижимостью. Юрист по недвижимости и аренде Елена Нестерович в беседе с 360.ru отметила, что идея хорошая, но сомнительная.

«Идея создать Фонд гарантий добросовестным участникам сделок с недвижимостью — относительно неплохая инициатива, однако вряд ли ее выйдет достойно реализовать. Не очень понятно, чем такой фонд может заниматься и что гарантировать», — сказала она.

Чтобы понять, чем занимается организация, нужно ознакомиться с уставом фонда. Кроме того, вызывает вопросы, откуда у фонда средства для выплат компенсаций, если он их осуществляет.

«На сегодняшний день денежные средства возвращает пострадавшей стороне виновная сторона при отмене сделки. Никаких гарантий, пособий и прочего у нас не предусмотрено», — добавил юрист.

Фонд, который будет гарантировать добросовестность участников сделок с недвижимостью, предложил создать вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, сообщило РИА «Новости». Депутат уверен, что сейчас нужно создать новые способы защиты прав честных участников сделок с недвижимостью. Дело в том, что суды пока не могут полностью защитить граждан от мошенничества, особенно от «двойных» продаж.

Ранее москвич попытался вернуть квартиру по «схеме Ларисы Долиной». Он утверждал, что стал жертвой мошенников во время сделки купли-продажи. Однако есть несколько важных нюансов.