Идею с упрощенным допуском газовщиков в дома предложили доработать

Юрист Сергеев: инициативу об упрощенном допуске газовщиков в дом надо доработать

Инициативу об упрощении доступа газовщиков в квартиры граждан разработали, чтобы обеспечить безопасность всех жителей дома. Несмотря на это, документ еще нуждается в более тщательной проработке. Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель направления правового сопровождения споров в сфере ЖКХ и управления недвижимостью юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергей Сергеев.

По его словам, сейчас газовщикам бывает сложно добиться того, чтобы их пустили в квартиру, однако благодаря новой инициативе ситуация может измениться. Если документ примут, за отказом последует судебное решение в пользу газовых служб. В этом случае специалисты проникнут в дом принудительно, при участии приставов и сотрудников правоохранительных органов.

Юрист подчеркнул, что при наличии судебного решения дверь могут вскрыть.

«В случае неоднократного отказа жильца предоставить доступ и при наличии судебного решения приставы имеют право применить меры принудительного исполнения, что может включать вскрытие двери», — пояснил он.

Сергеев предположил, что инициатива, если ее не доработают, откроет новые возможности для мошенников, коллекторов и криминальных структур. По его словам, в документе необходимо учесть это, чтобы не допустить преступлений.

Ранее депутат Сергей Пахомов рассказал, что в Госдуму внесли законопроект, направленный на сокращение срока рассмотрения в суде жалоб коммунальщиков. По его мнению, благодаря инициативе газовщики оперативнее смогут попадать в квартиры, жильцы которых не хотят никого пускать внутрь.