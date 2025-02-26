В Госдуме объяснили смысл упрощенного допуска газовиков в квартиры

Упрощенная процедура допуска газовиков в квартиры россиян позволит отказаться от длительного отключения десятков потребителей. Депутаты предложили сократить срок рассмотрения жалоб коммунальщиков более чем вдвое, сообщил RTVI председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Внесенный в парламент законопроект, по его словам, не предполагает никаких нововведений в административно-технические процедуры. Жильцам не придется в приказном порядке давать газовикам ключи от своих квартир. Изменится лишь срок рассмотрения судом жалобы на отсутствие доступа к оборудованию.

«Мы посчитали возможным предложить сократить срок рассмотрения таких исков с 30 дней до 12 дней. <…> Это решение направлено на работу с той категорией людей, которые принципиально не пускают в квартиры», — объяснил депутат.

Газовики, напомнил Пахомов, могут обратиться в суд, если собственник квартиры не откроет дверь. Но при подозрении на серьезные неполадки они отключат от газоснабжения весь стояк. Депутат заявил, что от этого пострадают десятки человек.

Ранее зампред комитета Сергей Колунов опроверг новость об ужесточении наказания за неправильно установленную входную дверь. По его словам, штраф на сумму 15 тысяч рублей действует с 2022 года.