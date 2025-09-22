Реестр лайкающих иноагентов россиян предложили создать в Госдуме

В России предложили создать новый реестр и вносить в него тех, кто поддерживает иноагентов, например, лайкает их посты в соцсетях и в Telegram. С такой идеей в беседе с NEWS.ru выступил депутат Госдумы Николай Новичков.

По мнению парламентария, такая мера может стать следующим шагом после введения системы предупреждений в социальных сетях. Новичков убежден, что сейчас нужно обязать информировать пользователей о том, чьи страницы они посещают.

Если человек будет игнорировать предупреждения и продолжит общение с враждебными России лицами, то можно подумать о том, чтобы внести такое лицо в реестр тех, кто поддерживает иноагентов.

«Людям свойственно ошибаться. Всегда надо давать возможность исправиться. Но если гражданин после всех предупреждений продолжает топить за врагов России, лайкать их провокационные высказывания, комментировать и репостить, то, конечно, надо на это обратить внимание», — уверен собеседник.

Список этот, как считает Новичков, должен быть доступен правоохранительным и другим компетентным органам.