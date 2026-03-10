Идею привязки штрафа за парковку к доходам нарушителя сочли недоработанной

В России предложили привязать штрафы за парковку к доходам граждан и вернуть скидку до 50%. Инициативу обсуждают в Общественной палате. Там уверены, что нынешний размер взыскания в пять тысяч рублей для Москвы слишком высокий.

Автором инициативы стал заместитель секретаря ОП Владислав Гриб. По его мнению, сумма взыскания должна рассчитываться с учетом среднестатистического заработка граждан.

Также обсуждают идею вернуть 50% скидку при оплате штрафа в установленный срок. Кроме того, рассматривают возможность сделать штрафы едиными для всех регионов страны, снизив их, например, до двух тысяч рублей.

Автоюрист Лев Воропаев в беседе с 360.ru поддержал идею в теории, но усомнился в возможности ее реализации на практике.

«Я думаю, что предложение с точки зрения как само предложение хорошее. Но вот с точки реализации, я думаю, это невозможно сделать», — сказал он.

По его словам, очень трудно выявить реальные доходы нарушителей — многие россияне работают неофициально.

Эксперт также с недоверием отнесся к идее уравнивания штрафов для всех регионов. Он напомнил, что в Москве и Санкт-Петербурге ситуация с парковочными местами кардинально отличается от других городов.

«Здесь надо очень тонко к этому вопросу подходить. Чтобы не страдали и регионы, и люди тоже не получали огромные штрафы», — сказал он.

Эксперт отметил, что если снизить штраф слишком сильно, водителям может стать выгоднее платить взыскание, чем оставлять машину на платной парковке.