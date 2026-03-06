В Петербурге очистили более 6 тыс. номеров в зоне платной парковки за зиму

В Санкт-Петербурге подведен итог работы пеших инспекторов Городского центра управления парковками за зимний период. Специалисты очистили от посторонних предметов 6704 государственных регистрационных номера автомобилей, припаркованных в зоне платной парковки, написали «Государственные новости» .

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, инспекторы также зафиксировали 3783 автомобиля без регистрационных знаков. Кроме того, было обнаружено 993 автомобиля, припаркованных на местах для инвалидов, при этом сведения о владельцах этих машин отсутствовали в Федеральном реестре инвалидов. Вся информация направлена в Госавтоинспекцию для дальнейшего рассмотрения и возможного применения административных мер.

Сотрудники провели около двух тысяч разъяснительных бесед с водителями о правилах пользования платной парковкой и порядке ее оплаты.

Комитет напомнил, что за нарушение правил парковки в историческом центре города предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Оплатить парковочную сессию необходимо в течение 15 минут после размещения автомобиля на парковочном месте.