Идея расширить основания для досрочной отставки главы ЦБ не нашла одобрения властей

Власти не поддержали предложения депутатов ограничить полномочия Центробанка и расширить основания для досрочного увольнения главы ЦБ. Об этом сообщил РБК .

«В правительстве очень ценят высокую экспертность председателя Банка России и учитывают рекомендации Эльвиры Набиуллиной, разрабатывая меры поддержки экономики», — сообщил источник агентства.

По его словам, законы, позволяющие депутатам уведомлять главу государства о необходимости досрочного освобождения от должности главы ЦБ, внесли на предварительное рассмотрение депутаты, среди которых также был глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Власти посчитали, что предложение не соответствует Конституции, согласно которой именно президент предоставляет Госдуме кандидатуру на пост председателя ЦБ, а также ставит вопрос об увольнении с этой должности. Однако право депутатов обращаться к главе государства с этим вопросом не ограничено.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что нормально относится к мемам про себя. Также она отметила, что некоторые шутки считает смешными.