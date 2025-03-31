Идея расширить основания для досрочной отставки главы ЦБ не нашла одобрения властей
РБК: власти выступили против идеи об ограничениях полномочий Центробанка
Власти не поддержали предложения депутатов ограничить полномочия Центробанка и расширить основания для досрочного увольнения главы ЦБ. Об этом сообщил РБК.
«В правительстве очень ценят высокую экспертность председателя Банка России и учитывают рекомендации Эльвиры Набиуллиной, разрабатывая меры поддержки экономики», — сообщил источник агентства.
По его словам, законы, позволяющие депутатам уведомлять главу государства о необходимости досрочного освобождения от должности главы ЦБ, внесли на предварительное рассмотрение депутаты, среди которых также был глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Власти посчитали, что предложение не соответствует Конституции, согласно которой именно президент предоставляет Госдуме кандидатуру на пост председателя ЦБ, а также ставит вопрос об увольнении с этой должности. Однако право депутатов обращаться к главе государства с этим вопросом не ограничено.
Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что нормально относится к мемам про себя. Также она отметила, что некоторые шутки считает смешными.