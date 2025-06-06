Идея хорошая, но хватит ли денег? Расширят ли в России льготную ипотеку

Ипотечный брокер Ракута: на расширение льготной ипотеки может не хватить денег

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил ввести льготную ипотеку для представителей важнейших профессий, в частности врачей и учителей. Насколько это возможно, рассказал 360.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Он назвал инициативу неплохой, но усомнился, что на нее у государства хватит денег.

«Хватит ли финансовых возможностей у правительства все эти предложения внедрить? Сейчас и в космической отрасли тоже хотят надбавки делать, и куча всяких льготных программ», — заявил Ракута.

По его мнению, многое будет зависеть от содержания доклада правительства о выполнении президентских поручений, который состоится 15 июля.

Ранее Владимир Путин поручил разработать проекты льготной ипотеки для семей с детьми моложе 14 лет и участников специальной военной операции.