ИБ-эксперт Вехов призвал не открывать электронные уведомления от неизвестных отправителей

Эксперт в области информационной безопасности и профессор Виталий Вехов рассказал в интервью радиостанции Sputnik , как обезопасить персональные данные от мошенников, которые рассылают фейковые уведомления о якобы скором удалении аккаунтов.

Злоумышленники отправляют россиянам сообщения с предложением отменить удаление аккаунта. Нажав на кнопку, пользователь переходит на вредоносный сайт, который крадет данные.

«Когда по каким-либо средствам связи или электронным сервисам приходят какие-либо уведомления от неизвестного отправителя, конечно, рекомендуется не открывать и просто их удалять эти сообщения путем перемещения в корзину или просто функция уничтожения», — отметил специалист.

По его словам, для защиты персональных данных также следует установить антивирусное программное средство.