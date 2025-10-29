ИБ-эксперт Бедеров напомнил о схемах обмана с сайтами-зеркалами

Эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров рассказал RT о схемах мошенничества, с которыми россияне могут столкнуться в ноябрьские праздники.

Специалист напомнил, что злоумышленники создают одностраничные сайты-зеркала, которые практически не отличаются от платформ популярных маркетплейсов. Обычно аферисты завлекают пользователей низкими ценами.

«Вы переходите по ссылке из рассылки или рекламы, оформляете заказ, вводите данные карты для оплаты — и все, деньги ушли в никуда, а товар вы, естественно, не получите», — пояснил эксперт.

Бедеров также предупредил об обмане с использованием фальшивых акций. Так, мошенники публикуют в Сети объявления о специальных сервисах, якобы выдающих скидки до 90%.