Hyundai зарегистрировал в Роспатенте бренд для аренды электромобилей

Корейский производитель Hyundai зарегистрировал в Роспатенте новый бренд Mocean. В ряде стран он используется для аренды нового или подержанного электромобиля, сообщило РИА «Новости».

Компания подала заявку на регистрацию в августе 2024 года. Сам бренд зарегистрировали в октябре 2025-го. Mocean позволяет арендовать электрический автомобиль на длительный срок.

«После одобрения заявки транспорт доставляют клиенту домой, также машину можно забрать у местного дилера Hyundai», — рассказали в сервисе проверки контрагентов.

В ежемесячную абонентскую плату входит страховка, дорожный налог, техобслуживание, услуг эвакуатора и ремонт авторизованных центрах. Машину можно менять каждые полгода.

