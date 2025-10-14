Hyundai зарегистрировал в Роспатенте бренд для аренды электромобилей
Корейский производитель Hyundai зарегистрировал в Роспатенте новый бренд Mocean. В ряде стран он используется для аренды нового или подержанного электромобиля, сообщило РИА «Новости».
Компания подала заявку на регистрацию в августе 2024 года. Сам бренд зарегистрировали в октябре 2025-го. Mocean позволяет арендовать электрический автомобиль на длительный срок.
«После одобрения заявки транспорт доставляют клиенту домой, также машину можно забрать у местного дилера Hyundai», — рассказали в сервисе проверки контрагентов.
В ежемесячную абонентскую плату входит страховка, дорожный налог, техобслуживание, услуг эвакуатора и ремонт авторизованных центрах. Машину можно менять каждые полгода.
