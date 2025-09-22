Chanel подала в Роспатент заявки на регистрацию трех товарных знаков

Компания Chanel подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщил ТАСС cо ссылкой на базу данных ведомства.

Речь идет о Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete.

Согласно данным Роспатента, обращения поступили в сентябре 2025 года из Швейцарии.

Товарные знаки регистрируются по одному классу международной классификации товаров и услуг — туалетная вода и парфюм.

Заявки на регистрацию Chanel Comete, Chanel Boy и Chanel Bois Des Iles поступили в федеральную службу 5, 11 и 19 сентября соответственно.

На прошлой неделе Роспатент предварительно отклонил заявку французского автоконцерна Renault на регистрацию товарного знака в России.