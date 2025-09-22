Chanel подала в Роспатент заявки на регистрацию трех товарных знаков
Компания Chanel подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков. Об этом сообщил ТАСС cо ссылкой на базу данных ведомства.
Речь идет о Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete.
Согласно данным Роспатента, обращения поступили в сентябре 2025 года из Швейцарии.
Товарные знаки регистрируются по одному классу международной классификации товаров и услуг — туалетная вода и парфюм.
Заявки на регистрацию Chanel Comete, Chanel Boy и Chanel Bois Des Iles поступили в федеральную службу 5, 11 и 19 сентября соответственно.
