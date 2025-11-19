Сегодня 19:55 Клишас и Останина снова спорят о животных: зачем россиянам ходить в кафе с питомцами? 0 0 0 Фото: Przemyslaw Iciak, РИА Новости / www.globallookpress.com Общество

В Совфеде и Госдуме снова разошлись во взглядах на братьев наших меньших. На этот раз речь идет не о беспризорных животных, а о домашних. Депутат Нина Останина убеждена, что Минздрав должен изменить СанПин, чтобы россияне не могли посещать со своими питомцами кафе, рестораны и магазины. Сенатор Андрей Клишас считает эту идею бездушной и оторванной от реальности. И действительно, а так ли страшен, условно говоря, чихуахуа в кафетерии? Давайте разбираться.

Зачем менять СанПин? О своем обращении к главе Минздрава с просьбой изменить действующие санитарные правила и нормы и исключить возможность нахождения животных в местах общественного питания Останина заявила в начале ноября. Сейчас СанПиН запрещает нахождение в помещениях предприятий общепита грызунов и насекомых, а также синантропных птиц и животных. Но такая формулировка, по мнению Останиной, позволяет россиянам посещать места общественного питания с домашними питомцами, а это идет вразрез с интересами других гостей.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«Просим вас дать поручение проработать вопрос о внесении изменений в действующую формулировку, изложив ее в следующей редакции: „В помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных“», — призвала она Михаила Мурашко.

В минувший вторник в ответ на просьбу о комментарии для Telegram-канала «Друид» своим мнением по поводу идеи парламентария поделился сенатор Андрей Клишас. Причем это уже не первое их столкновение.

В марте председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству критиковал законопроект, дающий регионам право на эвтаназию животных, автором которого также была Останина.

Интересно Тогда Клишас назвал проект Останиной противоречащим Конституции. «Вносится закон, который говорит: давайте регионам дадим право после того, как определенное количество дней животные без владельцев проведут в питомнике, просто их уничтожать. Я, честно говоря, был в некотором недоумении, потому что, на мой взгляд, там совершенно очевидное прямое противоречие постановлению Конституционного суда», — возмутился сенатор. Тогда Клишас назвал проект Останиной противоречащим Конституции. «Вносится закон, который говорит: давайте регионам дадим право после того, как определенное количество дней животные без владельцев проведут в питомнике, просто их уничтожать. Я, честно говоря, был в некотором недоумении, потому что, на мой взгляд, там совершенно очевидное прямое противоречие постановлению Конституционного суда», — возмутился сенатор.

«В Госдуме снова обратили внимание на тему животных. На этот раз депутат Нина Останина фактически предложила запретить нахождение питомцев вместе с их владельцами в общественных местах, кафе, ресторанах и магазинах», — заметил Клишас.

Фото: РИА «Новости»

По его словам, такое предложение закономерно вызывает вопросы: действительно ли в этом есть реальная необходимость и соответствует ли подобный подход уровню развития современного российского общества? И тут же подчеркнул, что лично убежден: ответ на каждый из этих вопросов может быть только отрицательным.

Совместное пребывание человека и животного в общественном месте при ответственном отношении владельца — совершенно нормальная практика. Это не нарушение общественного порядка и не угроза санитарной безопасности. Андрей Клишас

«Думаю, многие согласятся, что за последние годы культура содержания домашних животных в стране заметно укрепилась. Все больше людей осознают важность воспитания питомцев, соблюдения чистоты и уважительного отношения к окружающим», — добавил он.

Отдельно Клишас обратил внимание, что животных в современном обществе воспринимают именно как живых существ, а не как предметы собственности. И домашние питомцы могут страдать, испытывать привязанность. «Поэтому идея запрещать им присутствие там, где это не создает реальных проблем или неудобств, выглядит как шаг назад», — убежден сенатор.

Шерсть, слюни и аллергия Вполне возможно, что у точки зрения сенатора найдется множество сторонников. Но что если посмотреть на ситуацию с медицинской точки зрения? Все становится далеко не так однозначно. «Во-первых, понимаете, это может быть не то, что опасно, а то, что просто неприятно. И надо уважать человека в первую очередь. А если кто-то говорит, что ему это неприятно, что рядом животное, надо относиться с полным уважением и отдать предпочтение человеку, а не условному чихуахуа», — заявил в беседе с 360.ru врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

При этом эксперт отметил, что никто не утверждает, что домашняя собака, за которой ухаживают, обязательно может быть источником каких-то ужасных инфекций, но определенные риски того же гельминтоза нельзя.

Самая вероятная неприятная вещь, которая может случиться, — аллергия. Вот пришел аллергик поужинать в ресторан, а там собака, ее шерсть. Все — ему плохо, вечер испорчен. Это совершенно ненужные риски. Так что я сторонник того, чтобы запрещать посещение точек общепита с животными. Никаких собак там не должно быть. Как и других домашних питомцев. Владислав Жемчугов

Ресторатор Юрий Растегин также выразил уверенность, что в приоритете все-таки должны быть интересы людей. Возможно, более оптимальным вариантом было бы разрешение приходить с животными именно в отдельные заведения, которые не стали бы посещать гости, которые понимают, что им может стать плохо в одном помещении с кошкой или собакой.

Фото: Marwan Naamani/dpa / www.globallookpress.com

«Я сторонник того, чтобы было разделение заведений на точки, которые можно посещать с животными, и точки, которые предназначены только для людей. Либо у заведения должно быть какое-то отдельное помещение для животных, открытые площадки. Но, опять же, кого-то может раздражать собачий лай. Поэтому это, конечно, очень тонкая тема», — добавил собеседник 360.ru. С тем, что присутствие животного может создавать неудобства для других посетителей заведения, в своем посте соглашался и сенатор Клишас. Однако, по его мнению, в подавляющем большинстве случаев такие ситуации связаны не с самим фактом нахождения питомца, а с безответственным поведением его владельца.

Фото: РИА «Новости»

«Реагировать на подобные проявления недобросовестности следует точечно — мерами контроля, предупреждения или ограничений в конкретных заведениях, а не путем введения общих жестких запретов, которые создают больше проблем, чем могут решить», — подчеркнул он.

Посещение общественных мест с питомцами может и должно рассматриваться как элемент нормальной городской культуры. Оно не противоречит общественным интересам, не создает угрозу нарушения санитарных норм, если сопровождается ответственным поведением владельцев. Андрей Клишас

По мнению политолога и публициста Никиты Подгорнова, для решения этой дилеммы о животных в кафе нужно использовать достаточно простую формулу, которая может иметь вполне четкую правовую форму. «Есть право владельца кафе/магазина на запрет животных в кафе/магазине. И также есть право владельца кафе/магазина на разрешение нахождения животных в кафе/магазине. Можно не делать никаких базовых установок, которые доминировали бы, и что-то выводить в модель исключений, а оставить этот вопрос в равных позициях», — пояснил эксперт в своем Telegram-канале. И в таких условиях все урегулируют сами клиенты точек общепита и участники рынка. Иными словами, продолжил эксперт, у каждого должна быть возможность высказаться и обозначить свои правила. «Клиент увидит табличку на входе и ознакомится с правилами посещения. И если у нас в обществе большая часть желает кафе и магазины без собак, то они выберут первых владельцев и будут процветать. А если больше вторых, то и таких кафе будет много», — заключил Подгорнов.