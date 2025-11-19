Клишас и Останина снова спорят о животных: зачем россиянам ходить в кафе с питомцами?
В Совфеде и Госдуме снова разошлись во взглядах на братьев наших меньших. На этот раз речь идет не о беспризорных животных, а о домашних. Депутат Нина Останина убеждена, что Минздрав должен изменить СанПин, чтобы россияне не могли посещать со своими питомцами кафе, рестораны и магазины. Сенатор Андрей Клишас считает эту идею бездушной и оторванной от реальности. И действительно, а так ли страшен, условно говоря, чихуахуа в кафетерии? Давайте разбираться.
Зачем менять СанПин?
О своем обращении к главе Минздрава с просьбой изменить действующие санитарные правила и нормы и исключить возможность нахождения животных в местах общественного питания Останина заявила в начале ноября.
Сейчас СанПиН запрещает нахождение в помещениях предприятий общепита грызунов и насекомых, а также синантропных птиц и животных. Но такая формулировка, по мнению Останиной, позволяет россиянам посещать места общественного питания с домашними питомцами, а это идет вразрез с интересами других гостей.
«Просим вас дать поручение проработать вопрос о внесении изменений в действующую формулировку, изложив ее в следующей редакции: „В помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных“», — призвала она Михаила Мурашко.
В минувший вторник в ответ на просьбу о комментарии для Telegram-канала «Друид» своим мнением по поводу идеи парламентария поделился сенатор Андрей Клишас. Причем это уже не первое их столкновение.
В марте председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству критиковал законопроект, дающий регионам право на эвтаназию животных, автором которого также была Останина.
Интересно
«В Госдуме снова обратили внимание на тему животных. На этот раз депутат Нина Останина фактически предложила запретить нахождение питомцев вместе с их владельцами в общественных местах, кафе, ресторанах и магазинах», — заметил Клишас.
По его словам, такое предложение закономерно вызывает вопросы: действительно ли в этом есть реальная необходимость и соответствует ли подобный подход уровню развития современного российского общества? И тут же подчеркнул, что лично убежден: ответ на каждый из этих вопросов может быть только отрицательным.
Совместное пребывание человека и животного в общественном месте при ответственном отношении владельца — совершенно нормальная практика. Это не нарушение общественного порядка и не угроза санитарной безопасности.
Андрей Клишас
«Думаю, многие согласятся, что за последние годы культура содержания домашних животных в стране заметно укрепилась. Все больше людей осознают важность воспитания питомцев, соблюдения чистоты и уважительного отношения к окружающим», — добавил он.
Отдельно Клишас обратил внимание, что животных в современном обществе воспринимают именно как живых существ, а не как предметы собственности. И домашние питомцы могут страдать, испытывать привязанность.
«Поэтому идея запрещать им присутствие там, где это не создает реальных проблем или неудобств, выглядит как шаг назад», — убежден сенатор.
Шерсть, слюни и аллергия
Вполне возможно, что у точки зрения сенатора найдется множество сторонников. Но что если посмотреть на ситуацию с медицинской точки зрения? Все становится далеко не так однозначно.
«Во-первых, понимаете, это может быть не то, что опасно, а то, что просто неприятно. И надо уважать человека в первую очередь. А если кто-то говорит, что ему это неприятно, что рядом животное, надо относиться с полным уважением и отдать предпочтение человеку, а не условному чихуахуа», — заявил в беседе с 360.ru врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
При этом эксперт отметил, что никто не утверждает, что домашняя собака, за которой ухаживают, обязательно может быть источником каких-то ужасных инфекций, но определенные риски того же гельминтоза нельзя.
Самая вероятная неприятная вещь, которая может случиться, — аллергия. Вот пришел аллергик поужинать в ресторан, а там собака, ее шерсть. Все — ему плохо, вечер испорчен. Это совершенно ненужные риски. Так что я сторонник того, чтобы запрещать посещение точек общепита с животными. Никаких собак там не должно быть. Как и других домашних питомцев.
Владислав Жемчугов
Ресторатор Юрий Растегин также выразил уверенность, что в приоритете все-таки должны быть интересы людей.
Возможно, более оптимальным вариантом было бы разрешение приходить с животными именно в отдельные заведения, которые не стали бы посещать гости, которые понимают, что им может стать плохо в одном помещении с кошкой или собакой.
«Я сторонник того, чтобы было разделение заведений на точки, которые можно посещать с животными, и точки, которые предназначены только для людей. Либо у заведения должно быть какое-то отдельное помещение для животных, открытые площадки. Но, опять же, кого-то может раздражать собачий лай. Поэтому это, конечно, очень тонкая тема», — добавил собеседник 360.ru.
С тем, что присутствие животного может создавать неудобства для других посетителей заведения, в своем посте соглашался и сенатор Клишас.
Однако, по его мнению, в подавляющем большинстве случаев такие ситуации связаны не с самим фактом нахождения питомца, а с безответственным поведением его владельца.
«Реагировать на подобные проявления недобросовестности следует точечно — мерами контроля, предупреждения или ограничений в конкретных заведениях, а не путем введения общих жестких запретов, которые создают больше проблем, чем могут решить», — подчеркнул он.
Посещение общественных мест с питомцами может и должно рассматриваться как элемент нормальной городской культуры. Оно не противоречит общественным интересам, не создает угрозу нарушения санитарных норм, если сопровождается ответственным поведением владельцев.
Андрей Клишас
По мнению политолога и публициста Никиты Подгорнова, для решения этой дилеммы о животных в кафе нужно использовать достаточно простую формулу, которая может иметь вполне четкую правовую форму.
«Есть право владельца кафе/магазина на запрет животных в кафе/магазине. И также есть право владельца кафе/магазина на разрешение нахождения животных в кафе/магазине. Можно не делать никаких базовых установок, которые доминировали бы, и что-то выводить в модель исключений, а оставить этот вопрос в равных позициях», — пояснил эксперт в своем Telegram-канале.
И в таких условиях все урегулируют сами клиенты точек общепита и участники рынка. Иными словами, продолжил эксперт, у каждого должна быть возможность высказаться и обозначить свои правила.
«Клиент увидит табличку на входе и ознакомится с правилами посещения. И если у нас в обществе большая часть желает кафе и магазины без собак, то они выберут первых владельцев и будут процветать. А если больше вторых, то и таких кафе будет много», — заключил Подгорнов.