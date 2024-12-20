Хуснуллин заявил о проблеме роста цен на стройматериалы в России

Государство несет убытки из-за роста стоимости стройматериалов в России, но способов повлиять на ситуацию юридически нет. Об этом РБК заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, средний рост цен на стройматериалы с 2021 года составил почти 64%, поэтому строить стало значительно дороже, чем раньше. Хуснуллин выразил мнение, что сегмент стройматериалов необходимо регулировать для удержания цен.

«Рост стоимости материалов в два раза мне категорически не нравится. Государство тоже огромный заказчик, мы заказываем ремонтные и строительные работы на триллионы. Поэтому от роста цен на стройматериалы бюджет тоже теряет деньги. Если такая ситуация продолжится далее, то будем настаивать на этой теме. Мои предыдущие попытки не поддержали», — сказал он.

Ранее риелтор Константин Апрелев выразил мнение, что подорожание стройматериалов не отразится на стоимости новостроек в Москве.