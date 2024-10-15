Риелтор Апрелев: подорожание стройматериалов не отразится на стоимости новостроек в Москве

За минувший год строительные материалы подорожали в среднем на 10%, однако этот момент не повлияет на цены за квартиры в московских новостройках. Об этом заявил основатель Гильдии риелторов РФ Константин Апрелев в беседе с «Ридусом» .

Он отметил, что металл и бетон занимают порядка 8–10% от себестоимости строительства. Они влияют на цену квадратного метра жилья, но не так значительно.

«Даже с учетом примерного подорожания стройматериалов на 20–25%. Возможно, в абсолютном выражении цены на жилье вырастут за счет удорожания материалов на 2%. Это не столь весомая цифра», — добавил риелтор.

Он также подчеркнул, что сокращение разницы между себестоимостью отдельной квартиры и рыночной ценой вскоре повлечет за собой значительные перемены на рынке недвижимости.