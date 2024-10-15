Риелтор Апрелев: подорожание стройматериалов не отразится на стоимости новостроек в Москве

За минувший год строительные материалы подорожали в среднем на 10%, однако этот момент не повлияет на цены за квартиры в московских новостройках. Об этом заявил основатель Гильдии риелторов РФ Константин Апрелев в беседе с «Ридусом».
Он отметил, что металл и бетон занимают порядка 8–10% от себестоимости строительства. Они влияют на цену квадратного метра жилья, но не так значительно.
«Даже с учетом примерного подорожания стройматериалов на 20–25%. Возможно, в абсолютном выражении цены на жилье вырастут за счет удорожания материалов на 2%. Это не столь весомая цифра», — добавил риелтор.
Он также подчеркнул, что сокращение разницы между себестоимостью отдельной квартиры и рыночной ценой вскоре повлечет за собой значительные перемены на рынке недвижимости.
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