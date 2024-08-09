Хуснуллин заявил, что Мариуполь станет одним из ключевых центров ДНР

Генеральный план Мариуполя разработан с целью развития инфраструктуры и экономики как самого населенного пункта, так и прилегающих территорий, он позволит городу играть ключевую роль в регионе. Об этом рассказал зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Общая площадь охватываемой территории составляет 24 тысячи гектаров. В рамках утвержденного генплана уже активно ведутся работы, учитывающие потребности граждан в жилье и социальных объектах.

«Главная задача этого градостроительного документа — обеспечить устойчивое развитие Мариуполя, создать благоприятные и комфортные условия для жизни и работы людей, а также привлекательную инвестиционную среду для бизнеса», — отметил вице-премьер.

Он добавил, что план включает в себя восстановление более 1,7 миллиона квадратных метров и строительство более 5,8 миллиона квадратных метров жилья, а также возведение более 50 новых детских садов и 30 школ, почти 50 больниц.

Согласно генплану, в городе создадут транспортно-пересадочный узел на базе существующего железнодорожного вокзала, построят северный обход города и займутся реконструкцией морского порта.

На территории «Азовстали» рассматривается возможность создания промышленного парка, где разместят металлообрабатывающие комплексы и предприятия смежных отраслей.

По мнению зампреда, все эти меры позволят Мариуполю стать одним из ключевых центров Донбасса.

Ранее Хуснуллин рассказал о более 80 спортивных и свыше 120 культурных объектов, построенных и восстановленных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.