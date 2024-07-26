Более 200 объектов культуры и спорта восстановили в новых регионах

Более 80 спортивных и свыше 120 культурных объектов построили и восстановили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по программе социально-экономического развития новых регионов. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«В новых регионах важно создавать такие условия, чтобы люди возвращались, хотели в них жить и растить детей. Спорт и культура — это неотъемлемая часть развития: личностного и общества в целом», — заявил вице-премьер.

В Алчевске и Северодонецке реконструировали детско-юношеские спортивные школы и уже ведут отделку помещений. Залы для занятий по множеству видов спорта откроются осенью.

В Геническе на стадионе «Строитель» специалисты обустроят места для зрителей и обновят беговые дорожки.

В Мелитополе обновили кровлю, заменили инженерные системы и провели отделку внутренних помещений детско-юношеской спортивной школы.

В Мариуполе восстановят городские стадионы «Западный» и «Портовик». На них обновят трибуны, спортивные покрытия и административно-бытовые здания. Кроме того, в городе реконструируют Дом культуры строителей и обновят городские библиотеки.

Накануне Хуснуллин сообщал, что в новых регионах восстановили более 1300 объектов образования.