Хуснуллин предложил привязать условия по семейной ипотеке к количеству детей | 360°

13 мая 2024, 16:56
Хуснуллин предложил привязать условия по семейной ипотеке к количеству детей
Хуснуллин рассказал о планах привязать семейную ипотеку к числу детей
Власти уже приняли решение о продлении программы по семейной ипотеке, но в ней могут появиться новые условия. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Марат Хуснуллин во время выступления в Государственной думе.
По его словам, семейная ипотека будет распространяться на семьи с детьми младше шести лет. Хуснуллин отметил, что дополнительные меры поддержки в рамках программы могут привязать к числу детей.
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«Сейчас мы считаем по дополнительному количеству детей в семьях — как мы можем поддержать эту ипотеку. Эта ипотека и масштабная, и имеет важное значение для демографии», — подчеркнул он.
Ранее исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Мишустин указал на необходимость продления программы маткапитала до 2030 года. Он также предложил запустить новый национальный проект «Семья».
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