Хуснуллин назвал опасным строительство новых домов на фоне высокой инфляции

Хуснуллин: для строителей комфортна инфляция на уровне от 5 до 6%

Высокая инфляция в России тормозит процесс строительства домов. Об этом в интервью РБК сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Жилищная отрасль — единственная в экономике, в которой ты вкладываешься сегодня, а прибыль получаешь, когда закончишь проект», — отметил вице-премьер.

По его словам, застройщикам сейчас опасно входить в проекты, поэтому новые стройки не начинают. Эта тенденция сохранится до снижения инфляции. Хуснуллин уточнил, что повышение ставки стало необходимой мерой для охлаждения рынка, которого все ждут.

Он также выразил мнение, что для строителей комфортна инфляция на уровне от 5 до 6%, поскольку при таких условиях есть возможность прогнозировать долгие вложения. Вице-премьер добавил, что для стабильного развития жилищного строительства в стране ставка по ипотеке должна составлять 5%.

Хуснуллин также сообщил, что в России сейчас не хватает 200-400 тысяч строителей, но этот показатель не является критичным.